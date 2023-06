Sforamenti polveri sottili: incontro a San Michele di Serino

Polveri sottili: “San Michele di Serino tra i peggiori d’Irpinia”.

I dati misurati dalle centraline facenti parte della rete di monitoraggio “AURA Protegge il nostro respiro”, hanno fatto registrare un numero di sforamenti annui oltre i limiti consentiti. Le criticità emerse dalle rilevazioni delle polveri sottili unite alle evidenze del rapporto SPES (Studio di Esposizione nella Popolazione Suscettibile) rappresentano un campanello di allarme per la nostra comunità e quelle del serinese”.

Così il Circolo PD di San Michele di Serino che alla luce di tale emergenza ambientale ha deciso di promuove un incontro per approfondire la tematica con il contributo della presidente di Legambiente “Alta Valle del Sabato”, Filomena Vittoriano, l’esperto Giovanni De Feo quale delegato all’ambiente della segreteria provinciale PD e della dottoressa Emma De Feo, medico e specialista in igiene e medicina preventiva.

L’appuntamento con il convegno è per venerdì 6 giugno alle ore 19 presso il circolo PD in via Mezzogiorno 10 a San Michele di Serino.