Atripalda, colpi d’arma da fuoco nella notte di Pasqua: indagini per tentato omicidio

Proseguono senza sosta le indagini sui colpi d’arma da fuoco esplosi nella notte di Pasqua in Contrada Alvanite, la Procura procede per l’ipotesi di tentato omicidio, mentre gli accertamenti dei Carabinieri mirano a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Secondo i primi elementi raccolti dagli inquirenti, l’episodio – durante il quale sarebbero stati esplosi sei colpi contro un’abitazione e cinque colpi verso un’altra abitazione poco distante – si inserirebbe in un contesto di tensioni pregresse tra giovani del posto appartenenti a famiglie di noti pluripregiudicati.

Nel corso delle attività investigative, le forze dell’ordine hanno eseguito il sequestro di alcuni dispositivi informatici e di un’arma da fuoco ritenuta, allo stato, compatibile con quella utilizzata per alcuni degli spari. Su tali elementi sono in corso approfondimenti tecnici.

Sembrerebbero tre le persone attualmente indagate nell’ambito dell’inchiesta: due assistite dall’avvocato Alfonso Maria Chieffo e una assistita dall’avvocato Assia Iannaccone, entrambi del Foro di Avellino. L’attività investigativa prosegue nel massimo riserbo, mentre resta alta l’attenzione sul caso che ha scosso la comunità atripaldese nella notte delle festività pasquali.