Mercogliano, riconoscimento all’ing. Bolognese, Dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Giovedì 30 Luglio 2026 alle ore 9:30 presso il Palazzo di Città, l’Amministrazione Comunale di Mercogliano conferirà una pergamena di riconoscimento all’Ing. Ciro Bolognese, Dirigente Superiore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Team Leader del contingente italiano impegnato nella missione internazionale di soccorso in Venezuela, in seguito al devastante terremoto che ha colpito il Paese sudamericano.

Questo riconoscimento al merito intende rendere omaggio a una figura che, nel corso della sua carriera, si è distinta per l’elevata professionalità, il profondo senso del dovere e l’impegno nelle più complesse operazioni di soccorso, in Italia e all’estero.

Alla guida della squadra italiana in Venezuela, l’Ing. Bolognese ha coordinato le attività di ricerca e soccorso tra le macerie, rappresentando il nostro Paese con competenza, umanità e spirito di servizio. Per questa missione, il contingente italiano è stato insignito della medaglia “Héroes de Venezuela”, il massimo riconoscimento conferito dallo Stato venezuelano per l’opera di assistenza umanitaria prestata alla popolazione colpita dal sisma.

La Città di Mercogliano desidera esprimere la propria gratitudine nei confronti di un mercoglianese che, con coraggio e dedizione, rappresenta ogni giorno i più alti valori del servizio pubblico, offrendo un esempio di competenza, altruismo e solidarietà anche oltre i confini nazionali.