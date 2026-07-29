RISE UP, voce e forma alle idee dei giovani: ad Aquilonia la seconda edizione

Dopo il successo del primo appuntamento, torna “Rise Up – Lo spazio per dare voce e forma alle idee dei giovani”, il laboratorio di idee promosso dal Comune di Aquilonia nell’ambito delle politiche giovanili, in collaborazione con il Forum dei Giovani di Aquilonia, con un secondo appuntamento dedicato al ruolo delle nuove generazioni nello sviluppo delle aree interne.

L’appuntamento è in programma giovedì 30 luglio 2026, alle ore 18:30, in Piazza Guglielmo Marconi ad Aquilonia, e rappresenta un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, amministratori, Forum dei Giovani e giovani del territorio, chiamati a confrontarsi su idee, proposte e prospettive per costruire comunità sempre più partecipate e inclusive.

Questa seconda edizione amplia lo sguardo oltre i confini comunali, ponendo al centro il tema delle aree interne, delle opportunità per i giovani e del loro coinvolgimento nei processi decisionali che riguardano il futuro dei territori.

Ospite dell’iniziativa sarà il Consigliere della Regione Campania, Davide D’Errico, che interverrà nel dibattito dedicato alle proposte per la nuova legge regionale sulle politiche giovanili, offrendo un momento di confronto diretto con le istituzioni regionali.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Aquilonia, Antonio Caputo, e del Presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone. Seguiranno gli interventi dei sindaci e degli amministratori delegati alle politiche giovanili, dei rappresentanti dei Forum dei Giovani e dei giovani del territorio.

Il focus dell’incontro sarà dedicato alle idee e alle proposte per la nuova legge regionale sulle politiche giovanili, con l’obiettivo di raccogliere contributi concreti da chi vive quotidianamente le sfide e le opportunità delle aree interne.

«Rise Up nasce con l’obiettivo di trasformare il confronto in partecipazione attiva, offrendo ai giovani uno spazio reale in cui esprimere idee, condividere esperienze e contribuire alla costruzione delle politiche del futuro. Le aree interne hanno bisogno dell’energia, della creatività e della visione delle nuove generazioni: ascoltarle significa investire sul futuro delle nostre comunità.» Queste le parole del Sindaco di Aquilonia, Antonio Caputo.