Quindici, Scafuro: un tavolo tecnico-politico per ridurre la Tari e migliorare il servizio

QUINDICI-“I cittadini quindicesi sono chiamati a sostenere un nuovo aumento della TARI dopo anni di sacrifici imposti dal dissesto finanziario dichiarato dalle Amministrazioni precedenti, il cui percorso di risanamento dovrebbe presumibilmente concludersi il 31 dicembre di quest’anno. Il sottoscritto e il consigliere Carmine Scibelli, in qualità di consiglieri comunali di Futuro Nazionale, hanno espresso la propria contrarietà alla rideterminazione in aumento delle tariffe TARI, ritenendo che un ulteriore aggravio economico per famiglie e imprese rappresenti una scelta che merita una profonda riflessione”. E’ quello che ha voluto rappresentare in una nota il consigliere comunale Guerino Scafuro, che insieme a Carmine Scibelli da ieri rappresenta il gruppo di “Futuro Nazionale” in consiglio comunale. “Durante la campagna elettorale era stata prospettata ai cittadini una progressiva riduzione della pressione fiscale- scrive Scafuro- Ad oggi, invece, la realtà è che le principali aliquote tributarie continuano a essere applicate ai livelli massimi consentiti, con inevitabili ripercussioni sui bilanci delle famiglie e delle attività produttive. Siamo consapevoli che l’attuale Amministrazione si trovi a operare in un contesto complesso, condizionato da scelte e vincoli ereditati nel tempo. Per questo non intendiamo attribuire responsabilità che non le appartengono. Tuttavia, riteniamo che il momento imponga un’assunzione di responsabilità collettiva e una visione condivisa del futuro. Per tali ragioni, come gruppo consiliare di Futuro Nazionale, manifestiamo la nostra piena disponibilità ad aprire un tavolo di confronto con l’Amministrazione e con gli uffici competenti, per valutare ogni soluzione concretamente percorribile che consenta di contenere il costo del servizio, migliorare l’efficienza della gestione dei rifiuti e creare, nel tempo, le condizioni per una reale riduzione della TARI”.

Scafuro ha voluto sottolineare e ribadire anche come ” Il nostro ruolo di opposizione sarà sempre fermo e rigoroso nel controllo dell’azione amministrativa, ma altrettanto responsabile quando si tratterà di collaborare nell’interesse esclusivo della comunità. I cittadini si aspettano risposte concrete, non contrapposizioni sterili: da parte nostra troveranno sempre disponibilità al dialogo, purché orientato a risultati tangibili per Quindici”.