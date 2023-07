Mercogliano: proprietari al lavoro, ladri svaligiano l’appartamento

MERCOGLIANO- I proprietari sono al lavoro e i ladri gli svaligiano l’appartamento.

Un’amara sorpresa, quella che si è trovata di fronte la famiglia finita nel mirino del raid, quando di ritorno dal lavoro ha trovato la casa a soqquadro. A quanto pare i malviventi avrebbero portato via preziosi e altri oggetti presenti all’interno dell’abitazione di un valore di diverse migliaia di euro. Un bottino importante per i malviventi.

La vicenda è stata denunciata alla locale stazione dei carabinieri che ora procede, dopo un sopralluogo per scoprire eventuali tracce dei malviventi. Negli ultimi giorni i ladri si sono rifatti vivi anche ad Aiello del Sabato, dove hanno tentato di portare via oggetti di valore all’interno di un’abitazione, raggiungendo il secondo piano con una scala, mentre i proprietari si trovavano in casa nel piano inferiore. Anche in questo caso procedono i carabinieri.