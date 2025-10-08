Mercogliano, Open Day della Protezione Civile per la Settimana Nazionale

Giovedì 9 ottobre, dalle ore 9.30, la Prefettura di Avellino, in collaborazione con la Regione Campania, apre le porte della sede provinciale della Protezione Civile e della Sala Operativa Provinciale Integrata (S.O.P.I.) di Mercogliano per un Open Day dedicato alla VII edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile.

Una giornata pensata per far conoscere da vicino l’impegno di chi opera ogni giorno per la sicurezza del territorio. Nella mattinata saranno gli studenti delle scuole locali ad essere protagonisti con laboratori, giochi didattici e simulazioni di soccorso, insieme a dimostrazioni del Soccorso Alpino, della Croce Rossa, del C.O.T. 118, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine. Nel pomeriggio, invece, la struttura sarà fruibile da tutta la cittadinanza interessata.

L’iniziativa punta a diffondere la cultura della prevenzione, sensibilizzando i più giovani sui rischi idrogeologico, sismico e antincendio boschivo, e a promuovere comportamenti consapevoli in caso di emergenza.

L’evento si concluderà con un focus sull’uso dei droni e una visita all’area dell’elicottero regionale antincendio, simbolo dell’efficienza e della sinergia del sistema campano di Protezione Civile.