Carabinieri denunciano un uomo per detenzione illegale di armi e munizioni

Proseguono i controlli disposti dalla Compagnia Carabinieri di Baiano, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati connessi alla detenzione di armi e munizioni.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un uomo di Quadrelle (AV), trovato in possesso di numerose cartucce e di un pugnale illegalmente detenuti. All’uomo sono stati inoltre sequestrati un fucile e due pistole regolarmente dichiarati.

Nell’ambito dei medesimi controlli, i militari hanno proceduto al ritiro amministrativo di un fucile automatico e delle relative cartucce a un soggetto di Mugnano del Cardinale (AV), risultato privo dei requisiti di affidabilità per la detenzione di armi.

Entrambi sono stati segnalati alla competente Autorità per l’emissione del divieto di detenzione di armi e munizioni.

L’attività rientra nel quadro dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e proseguirà anche nelle prossime settimane, secondo le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso.