VIDEO/ Morta di parto alla Malzoni, a Lioni l’ultimo saluto a Concita

In centinaia a Lioni per l’ultimo saluto a Concita Perna, la 41enne che ha perso la vita alla Clinica Malzoni dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il piccolo è nato ed è in buone condizioni di salute, mentre per la donna non c’è stato nulla da fare.

Solo una settimana fa Concita aveva condiviso sui social la sua ultima foto con il pancione, sorridente e in attesa di stringere il suo bimbo. Un dolore che si aggiunge a quello di un anno fa, quando era venuta a mancare la sorella Teresa.

Il marito Enzo ha voluto dedicarle come ultimo gesto d’amore un cuscino a forma di cuore, di rose rosse e bianche. Il parroco Don Gelsomino Spatola ha annunciato che nel Parco Ilaria verrà piantato un albero in memoria non solo dei dieci anni dalla scomparsa di Ilaria D’Amelio, ma anche di Concita e della sorella Teresa.