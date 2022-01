Mercogliano, la scuola riapre in sicurezza grazie al programma di screening gratuiti

La scuola riapre in sicurezza grazie al programma di screening gratuiti messo in piedi dall’ Amministrazione comunale di Mercogliano.

Da Sabato 8 Gennaio tamponi antigenici gratuiti per alunni, insegnanti e collaboratori scolastici delle scuole di Mercogliano. Dalle 8:00 alle 19:30 presso la Clinica Montevergine. I Dirigenti Scolastici forniranno gli elenchi e convocheranno le classi ad orari prestabiliti per evitare assembramenti

“Garantiremo un ritorno tra i banchi in totale sicurezza con un importante intervento che tempestivamente ci permetterà di monitorare lo stato di salute di chi frequenta gli ambienti scolastici, dopo il lungo periodo delle festività natalizie. -commenta il Sindaco Vittorio D’Alessio – Siamo in prima linea per limitare la circolazione del virus ed estendere a tutti la possibilità di controllarsi. Rivolgo un sentito ringraziamento alla Clinica Montevergine per il sostegno alla realizzazione della nostra iniziativa presso la propria sede e con il supporto di personale specializzato”.

“Sono molto soddisfatta di questa attività di sorveglianza costruita ad hoc per la sicurezza nelle nostre scuole. – aggiunge la delegata all’ Istruzione Barbara Evangelista – La didattica in presenza ha un valore educativo fondamentale per la crescita dei bambini ed è nostro dovere di amministratori tutelarla in ogni modo”