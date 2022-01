Lotteria Italia, in Irpinia un premio di terza categoria: vinti ad Atripalda 20.000 euro

Anche un irpino tra i fortunati vincitori della Lotteria Italia 2022: il biglietto in questione (premio di terza categoria) è il P 255815 acquistato ad Atripalda: il fortunato giocatore ha portato a casa 20mila euro. In tutto in Campania i tagliandi vincenti da 20mila euro sono 16.

Il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia, venduto da un distributore di Roma, fa del Lazio la prima regione nella classifica delle vincite dell’edizione 2021.

Al primo premio, riporta Agipronews, si aggiungono il terzo da 2 milioni di Magliano Sabina (RI) e il quarto premio da 1,5 milioni a Roma. Inoltre sono stati vinti cinque premi di seconda categoria, ciascuno da 100mila euro, e 23 premi di terza categoria da 20mila euro, che portano il montepremi complessivo a 9.460.000 euro.

Grande protagonista anche l’Emilia-Romagna: il secondo premio da 2,5 milioni di euro di Formigine (MO) si somma agli 8 premi di terza categoria, per un bilancio complessivo di 2.660.000 euro.

Bene anche la Sicilia, con premi totali per 1.180.000 euro, divisi tra il quinto premio da 1 milione e i 9 di terza fascia.