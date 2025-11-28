A Mercogliano il Natale è condiviso: solidarietà ed economia di prossimità

Torna anche quest’anno a Mercogliano, fino al 18 dicembre, l’iniziativa ”Natale condiviso” che unisce le Associazioni – in prima linea la Pro Loco Mercogliano e la Misericordia del Partenio – l’Abbazia Territoriale di Montevergine e i commercianti locali che aderiscono.

Condivisione, solidarietà ed un incentivo a servirsi nei negozi vicino casa: questi i messaggi a sostegno dell’iniziativa. Un dono sospeso è un gesto semplice, un pacco di pasta, dei biscotti o qualsiasi prodotto non deperibile che possa rendere più sereno il Natale delle famiglie che vivono un momento di difficoltà.

I cittadini che desiderano partecipare alla raccolta solidalepossono consegnare il dono sospeso presso le sedi operative della Pro Loco Mercogliano (via A.R.Marcone 111) e della Misericordia del Partenio ( via Traversa, 131) oppure possono acquistare nei negozi di Mercogliano che aderiscono all’iniziativa, sostenendo così l’economia locale, e lasciare i prodotti direttamente nel cesto all’uscita.

I doni sospesi raccolti fino al 18 dicembre saranno, poi, ritirati dai volontari delle associazioni e consegnati e distribuiti nei giorni precedenti al Natale al Banco Alimentare dell’Abbazia Territoriale di Montevergine e al Banco di solidarietà attivo presso la Misericordia del Partenio.