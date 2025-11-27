Diciannovenne trovato privo di vita, salma resta a disposizione della Procura

AVELLINO- Ci sara’ un accertamento medico legale, molto probabilmente un esame autoptico sulla salma del diciannovenne di origini tunisine che e’ stato rinvenuto privo di vita all’interno dell’appartamento al secondo piano del palazzo all’angolo tra Via Stanislao Esposito e Via Tagliamento. Il sostituto procuratore di turno ha disposto che la salma del diciannovenne restasse a disposizione dell’autorità Giudiziaria. Cosi’, al termine dei rilievi da parte della Polizia Scientifica all’interno della stanza dove è stato rinvenuto cadavere il diciannovenne, il corpo privo di vita e’ stato trasferito al Moscati di Avellino. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, quando intorno alle 15 sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante di Via Palatucci e il personale del 118, un’ambulanza con riabimatore. Ma per il diciannovenne non c’era nulla più da fare. Raccolte le testimonianze delle persone che lo avevano incontrato prima del decesso e anche attraverso l’esame del cellulare, gli agenti della Volante di Via Palatucci dovranno trovare conferma a quella che e’ l’ipotesi al momento più accreditata, ovvero che si sia trattato di un gesto autolesionistico e non ci sia la responsabilita’ di terzi nella morte del diciannovenne..