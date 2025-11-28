Amministratori vittime di atti intimidatori: contributo anche a Montefredane

Il Comune di Montefredane è destinatario di un contributo pari a 6.044,01 euro assegnato dal Ministero dell’Interno in relazione all’episodio di intimidazione subito dal Sindaco nel corso del 2024, nell’ambito del Fondo per la promozione della legalità e il sostegno agli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

“Abbiamo deciso di trasformare questo gesto vile in un segno concreto di speranza e impegno civile: le risorse saranno completamente destinate alla realizzazione di un nuovo parco giochi pubblico dedicato alla memoria del giudice Paolo Borsellino, esempio straordinario di coraggio e dedizione alla legalità. Montefredane risponde così alla violenza con un investimento sui nostri bambini e sul futuro della comunità: un luogo di incontro, di gioia e di crescita, che porterà il nome di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e la giustizia” – Ciro Aquino, Sindaco di Montefredane.