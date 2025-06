Baiano: bombola di gas a fuoco, intervengono i Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nel pomeriggio di ieri sono intervenuti in un’abitazione nei pressi della Caserma, dove sul balcone, si era sviluppato l’incendio della bombola di gas installata sul barbecue.

Comprendendo che non c’era neanche un secondo a disposizione e che i vigili del fuoco del distaccamento di Avellino probabilmente non sarebbero arrivati in tempo, due Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno scongiurato l’esplosione di un’abitazione. È accaduto tutto alle 13,45 quando i due militari, di servizio in Caserma, hanno raccolto la segnalazione della Centrale Operativa della Compagnia arrivata dai pompieri. A bruciare, al piano di uno stabile, era una bombola del gas. I due Carabinieri non si sono preoccupati della loro incolumità, tutt’altro. Sono saliti presso l’abitazione e nonostante il fuoco, hanno recuperato stracci e bottiglie d’acqua per cercare di circoscrivere l’incendio. Arrivati alla bombola di gas, gli operanti l’hanno messa in sicurezza provvedendo a chiudere l’erogazione del gas e allontanare la bombola dalle fiamme, che pian piano si sono spente evitando così, esplosioni e feriti. Poco più tardi è giunta la squadra dei pompieri di Avellino che, dopo i controlli, ha accertato che l’incendio era stato perfettamente domato.

Gli occupanti della residenza, nonostante il forte stato di choc, hanno rifiutato l’intervento del 118.

I Carabinieri, con il loro intervento, hanno dimostrato ancora una volta quanto siano fondamentali le segnalazioni dei cittadini e l’importanza della presenza e della rapidità d’azione delle Forze dell’Ordine in situazioni di emergenza.