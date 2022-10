L’Avellino non c’è più. La formazione biancoverde subisce la quinta sconfitta in campionato ed entra in piena zona play-out. Non è bastata neanche la svolta con l’esonero in panchina di mister Taurino a fare invertire la rotta e Biancolino non è riuscito a far si che i lupi si comportassero da tali.

La Viterbese con un goal per tempo affonda la squadra biancoverde con le reti di Volpicelli e Polidori. E dire che l’Avellino con un pò di fortuna poteva trovarsi in vantaggio perchè dopo un quarto d’ora poteva andare in goal con Dall’Oglio che ha centrato la traversa. Ma è solo un illusione perchè dopo sei minuti Volpicelli colpisce la distratta difesa biancoverde portando il vantaggio la squadra di casa.

Nel secondo tempo l’Avellino costruisce qualche buona occasione ma non riesce a concretizzare e allora è la Viterbese a chiudere i conti. E’ un errore di Illanes a spalancare le porte del raddoppio di Polidori che insacca Marcone e chiude la gara. Il risultato poi potrebbe essere anche più rotondo ma i padroni di casa fallisconoin tre occasioni la terza marcatura.

Un Avellino troppo brutto per essere vero. Ora nelle prossime ore si attendono le decisioni della società sul nuovo allenatore. Ci sono stati nella giornata di oggi contatti con Massimo Rastelli ma domani la situazione sarà più chiara. Bisogna affrettarsi anche perchè sabato 22 ottobre, alle ore 17:30, i biancoverdi torneranno in campo per un nuovo match esterno, alla “Nuovarredo Arena”, contro la Virtus Francavilla.