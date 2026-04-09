Solofra, furbetto del “foro dello pneumatico” scoperto dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno identificato l’autore, un 49enne napoletano, che nei mesi precedenti, in quattro circostanze, poco distanti tra loro, si rendeva responsabile, mediante la tecnica del c.d. “foro dello pneumatico” di danneggiamento, furto e prelievo fraudolento mediante utilizzo di carte di credito in danno degni ignari clienti del centro commerciale “Montoro Centro” di Montoro.

Il “furbetto” si posizionava nei pressi del centro commerciale montorese ed individuato le potenziali vittime attendeva che parcheggiassero il veicolo nell’area adibita alla sosta dei mezzi e mentre le stesse erano all’interno dell’esercizio commerciale forava gli pneumatici delle loro autovetture. Le vittime, quindi, tornate all’autovettura, nel mentre erano intente a sostituire lo pneumatico forato, venivano derubate degli effetti personali dal 49enne napoletano che dando finto aiuto o fingendosi incuriosito dalla circostanza e approfittando della loro distrazione si impossessava dei portafogli e/o delle borse. Dopo il compimento del malfatto il predetto si allontanava e oltre a trattenersi l’eventuale contante si recava presso un dispositivo ATM ove con le carte di credito e/bancomat che aveva rinvenuto nei portafogli/borse trafugate, grazie al relativo codice pin custodito insieme a tali carte, effettuava prelievi dai bancomat.

Le indagini tecniche sviluppate anche grazie alla visione dei file video dei sistemi di videosorveglianza e dall’analisi dei tabulati telefonici permettevano ai militari della Compagnia Carabinieri di Solofra di accertare, documentare e identificare l’autore dei reati che veniva deferito all’Autorità Giudiziaria di Avellino.