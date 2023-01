Mercogliano, accoltellamento del 21enne: due in carcere, uno ai domiciliari. A breve gli interrogatori

Sarebbero tre le persone coinvolte nell’accoltellamento del giovane avellinese, ma residente a Mercogliano, che si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Moscati. Il 21nne è stato raggiunto dai fendenti intorno alle 7 di ieri mattina nel parcheggio di un bar di via Nazionale, a Torrette. I responsabili sarebbero due 23enni avellinesi che nella tarda serata di ieri si sono costituiti in Questura, accompagnati dall’avvocato che li difende, Gaetano Aufiero, per poi essere condotti in carcere.

Un 30enne è agli arresti domiciliari perché, dopo la perquisizione effettuata dagli agenti, gli è stata trovata della droga. Anche lui, però, deve rispondere di tentato omicidio. Tra martedì e giovedì ci sarà la convalida degli arresti e si potrà aggiungere, molto probabilmente, qualche tassello in più alla vicenda. I tre, infatti, saranno anche interrogati.