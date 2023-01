Covid, ancora decessi in Irpinia: cinque in pochi giorni

Si continua purtroppo a morire di coronavirus in provincia di Avellino. Nel giro di pochi giorni, per l’esattezza dal 28 dicembre ad oggi, nelle aree covid dell’azienda Moscati del capoluogo irpino, sono deceduti cinque pazienti residenti in Irpinia: una paziente di 65 anni e una 87enne; un paziente 63enne, un 84enne e un 87enne.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 13 pazienti, due dei quali in terapia intensiva. Sul fronte contagi, l’Asl fa invece sapere che su 153 tamponi processati, sono risultate positive 153 persone, dieci delle quali residenti ad Avellino. All’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino, 10 i ricoverati in area covid.