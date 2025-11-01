Mercogliano, 15enne in gravi condizioni dopo una caduta dal terzo piano durante una festa di Halloween

TORELLI DI MERCOGLIANO – Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri durante una festa di Halloween. Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal terzo piano di un’abitazione in cui si trovava insieme ad alcuni amici per festeggiare. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, il giovane – residente a Ospedaletto d’Alpinolo – sarebbe caduto accidentalmente dalla finestra della mansarda in cui si svolgeva la festa. Il volo, da un’altezza di oltre dieci metri, gli ha provocato gravi lesioni, in particolare a un rene. Immediati i soccorsi: il quindicenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nella notte. Attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva e la prognosi resta riservata. Sotto shock gli amici presenti e i familiari del ragazzo. I militari stanno continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e verificare se al momento della caduta vi fossero altri fattori in gioco.