Baiano, controlli dei Carabinieri: denunce, sequestri e fogli di via

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato nell’intera provincia l’attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. In particolare, sono stati implementati i servizi di pattuglia con frequenti e ripetuti posti di controllo, nel corso dei quali sono state effettuate numerose perquisizioni, assicurando un dinamico e capillare presidio su tutta la provincia. Nell’ambito di tali servizi, negli scorsi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno proceduto al controllo di numerosi veicoli e persone sospette, due delle quali sono state proposte per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio. Si tratta di un ventenne e di un 28enne della provincia di Napoli controllati ad Avella. Alla specifica richiesta da parte degli operanti, gli stessi non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel comune. Non è inoltre venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti, che ha permesso di segnalare alla competente Autorità Amministrativa un 42enne di Baiano e un 50enne di Contrada, sorpresi in possesso di modiche quantità di hashish.

Inoltre sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria un 20enne di Napoli, sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente, e due uomini del Mandamento Baianese che, senza giustificato motivo, avevano portato, in luogo pubblico, due coltelli.