Volante travolta da un Suv: muore un poliziotto, grave il collega

CAMPANIA- Lutto nella Polizia per la morte di poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, deceduto nella notte a Torre del Greco, in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto gravemente ferito.

Il grave incidente è avvenuto attorno alle 2 – propenderebbero per uno scontro verificatosi nella zona di viale Europa causato dalla perdita di controllo dell’autista che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante (in un primo momento era stato ipotizzato un inseguimento).

La vettura, una BMW X4, avrebbe urtato la macchina condotta dagli agenti, facendola precipitare in un dirupo posto vicino alla zona della Ferrovie dello Stato. Scarpati sarebbe morto praticamente sul colpo, mentre l’altro poliziotto è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: l’uomo è ricoverato in prognosi riservata in condizioni considerate gravi. Sulla Bmw X4 c’erano sei persone, quattro sono finite in ospedale, e tra loro due minorenni. La vittima, di Portici, lavorava presso il commissariato di Torre del Greco e lascia la moglie e tre figli. ”La morte di un agente della Polizia di Stato e il grave ferimento di un altro, durante il servizio, a Torre del Greco, mi addolorano profondamente. A nome mio personale e del Governo esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del poliziotto deceduto e all’intera Polizia di Stato. Seguo con apprensione le condizioni del secondo poliziotto gravemente ferito. Questo drammatico episodio ricorda ancora una volta il valore e il rischio che le forze dell’ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità. Lo Stato continuerà a sostenerle con impegno e a lavorare per migliorare le condizioni in cui operano” ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi