Mercato più corto sabato ad Avellino per motivi di ordine pubblico

Riduzione dell’orario di svolgimento del mercato bisettimanale di Avellino, nella giornata di sabato 25 marzo, per la concomitanza dell’incontro calcistico “Giugliano/Fidelis Andria” valevole per il campionato di serie C, nel vicino Stadio comunale Partenio-Lombardi.

Ordinanza del Sindaco Festa in seguito alla nota trasmessa dalla Questura di Avellino, Ufficio di Gabinetto Settore Ordine e Sicurezza Pubblica, in cui si chiedeva, al fine di predisporre i servizi di ordine pubblico, proprio la chiusura anticipata del mercato bisettimanale di campo Genova.

Dunque a causa del concomitante impegno calcistico, la conclusione e lo sgombero del mercato

non potrà andare oltre le ore 12.30.