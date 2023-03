Giornata della lettura: a Monteforte una libreria per gli studenti

In occasione della Giornata nazionale per la promozione della Lettura, l’Associazione culturale “Amici della Biblioteca”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Monteforte Irpino donerà agli studenti dell’Istituto comprensivo Aurigemma una libreria per ragazzi. Lo scopo è quello di creare un circolo virtuoso della lettura, a partire dal prestito di un libro: l’evento si svolgerà nell’aula magna dell’Istituto scolastico il 24 marzo alle ore 10,30.

“Siamo orgogliosi e felici di partecipare a questo evento culturale promosso dall’associazione montefortese “Amici della Biblioteca”, perché rappresenta un momento di crescita sociale e culturale per i nostri studenti – spiega il sindaco Costantino Giordano – instaurare e rafforzare un rapporto di collaborazione con le nostre scuole cittadine è di fondamentale importanza per il futuro dei nostri studenti”.

Nel corso dell’evento, al quale parteciperanno il consigliere delegato alle associazioni, Angelo Damiano, e l’assessore delegato alla Scuola e Cultura, Lia Vitale, sarà presentato il libro “Sognavo di camminare e ho iniziato a volare” di Angela Ruggiero: un’occasione di confronto con i giovani sulle problematiche legate ai disturbi alimentari.

“Ringrazio gli Amici della biblioteca per la splendida iniziativa che ho condiviso con entusiasmo e mi auguro che nel prossimo futuro, l’Amministrazione comunale possa continuare il proficuo rapporto di collaborazione con la Preside e il corpo docente dell’Istituto Aurigemma”, così l’assessore Lia Vitale.