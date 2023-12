Mercato, nuova proroga per Campo Genova: confermato per un altro anno

Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha emesso l’ordinanza numero 667/2023 che conferma la permanenza del mercato bisettimanale nell’area di Campo Genova per almeno un altro anno.

Con la precedente Ordinanza Sindacale n. 12 del 08/01/2022 e il richiamo all’Ordinanza Sindacale n. 789 del 13 aprile 2021, si stabiliva la localizzazione temporanea del mercato bisettimanale presso l’area di Campo Genova fino al 31 dicembre 2021. La decisione era temporanea in attesa di un trasferimento in una sede definitiva.

Successivamente, il 05/07/2022, in seguito alle indagini effettuate nell’area di Campo Genova, è stato verificato che l’area risulta idonea al trasferimento temporaneo e/o definitivo del mercato. Questo è stato confermato positivamente, escludendo rischi di contaminazione.

L’amministrazione, in attesa dell’entrata in vigore della Carta di esercizio Regionale e delle normative in fase di revisione riguardo al commercio su aree pubbliche, ha deciso di prolungare la permanenza del mercato nell’area di Campo Genova per garantire continuità alle attività commerciali, assicurando al contempo la tutela dei lavoratori, dei consumatori e dei destinatari dei servizi.

Si aspettano provvedimenti normativi, nazionali e regionali, per una sostanziale riforma e revisione del commercio su aree pubbliche entro l’anno 2024.