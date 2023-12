Concertone e non solo, ecco il piano per un Capodanno sicuro in Irpinia

Capodanno sicuro, vertice questa mattina a Palazzo di Governo presieduto dal Prefetto Paola Spena a cui hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio, l’amministrazione comunale di Avellino e il 118.

“L’obiettivo – fa sapere il rappresentante territoriale di Governo – è aumentare l’attenzione, considerando i rischi legati a contesti internazionali che possono influenzare i momenti di aggregazione giovanile. Questo può portare a situazioni di tensione e a un maggiore traffico sull’autostrada e sul raccordo Avellino-Salerno, specialmente in alcune fasce orarie. L’attenzione – dettaglia quindi il Prefetto – è massima già a partire dal pomeriggio del 31 dicembre. Le forze dell’ordine e le polizie municipali saranno presenti per garantire un svolgimento dell’evento in modo ordinato e sicuro per i giovani partecipanti. Ci sono ordinanze dell’amministrazione comunale sulla viabilità e sul divieto di vendita di alcolici in bottiglie di vetro.

Un altro punto fondamentale riguarda i fuochi illegali – prosegue il Prefetto -. La Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno già effettuato importanti operazioni di sequestro di botti e fuochi d’artificio non conformi alle normative. Ci sarà un’ulteriore attenzione su questo tema nei prossimi giorni, con un richiamo all’amministrazione comunale a garantire anche la pulizia dopo la mezzanotte del 31 dicembre per evitare incidenti.”

Sull’evento principale a Piazza Libertà la notte di San Silvestro, il Prefetto sottolinea: “L’esibizione di Antonello Venditti inizierà alle 22:30 e terminerà intorno all’1:00. A seguire ci sarà il concerto del rapper Luché. Siamo pronti con i mezzi di emergenza, sia del 118 che dei vigili del fuoco, e abbiamo identificato vie di fuga che saranno segnalate con appositi segnali. In linea con le disposizioni del Ministero dell’Interno, l’area è stata individuata per ospitare un massimo di due persone per metro quadro, quindi in tutto 6.000-7.000 persone. Inoltre, è prevista la possibilità di trasmettere il concerto lungo il Corso Vittorio Emanuele attraverso maxi schermi, permettendo così l’aggregazione di altre persone durante la serata.” Su questo punto, l’assessore alla Sicurezza Geppino Giacobbe ha già comunicato che si attendono anche 20.000 persone in città per la notte del concertone.