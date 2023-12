Festa, prima stoccata a Benny De Maio: “Io ho scelto di candidarmi, lui designato da altri”

Non lo definisce “l’agnello sacrificale del centrosinistra” ma quasi. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, in occasione della presentazione della partnership con Rds per il concertone di fine anno con Antonello Venditti e Luché, parla per la prima volta del suo possibile competitor alle imminenti elezioni amministrative della prossima primavera.

“La corsa a sindaco dell’avvocato Benny De Maio – commenta la fascia tricolore – non mi sembra che parta sotto i migliori auspici. A differenza mia, che ho scelto personalmente di candidarmi così come ho definito programma e candidati, lui è stato designato da altri. Certamente dico vinca il migliore, ma quello che più conta è che in questi quattro anni e mezzo di amministrazione ha vinto la città che è tornata a essere capoluogo e a ricevere importanti riconoscimenti non solo in ambito regionale”.

Festa non ha dubbi su con chi condividerà la corsa alla riconferma a Palazzo di Città. “I complimenti fanno sempre piacere – afferma riferendosi alle parole dell’onorevole Gianfranco Rotondi -, ma con la città ho stretto un patto civico che verrà riproposto. Sarò in campo con le mie liste civiche senza partiti o appartenenze politiche perché nelle mie scelte non voglio essere condizionato o subordinato. Ogni decisione assunta in questi quattro anni e mezzo di sindacato – conclude – è stata effettuata nel pieno interesse della comunità e mi auguro che la stessa comunità possa consentirmi di amministrare per un altro mandato la città”.