Mercato bisettimanale, al via la riorganizzazione sperimentale

Il Comune di Avellino, settore Attività produttive, ha disposto la razionalizzazione e riorganizzazione sperimentale dell’area mercatale bisettimanale di Campo Genova.

In particolare, su proposta del vicesindaco con delega al ramo, Alberto Bilotta, si procederà con diverse linee di azione: ottimizzazione della disposizione dei posteggi, per una maggiore sicurezza e funzionalità, valutazione dell’ampliamento delle aree destinate a parcheggio, miglioramento dell’accessibilità dell’area e dei percorsi, con una revisione dell’ubicazione degli stand e rifacimento delle strisce. E’ anche prevista l’eventuale ridistribuzione degli spazi per categorie merceologiche.

Il progetto di riorganizzazione sarà elaborato tenendo presente l’aggiornamento del numero complessivo dei posteggi attualmente assegnati e dotati di regolare titolo abilitativo e, ovviamente, il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene e tutela ambientale. Ma anche in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e nella piena compatibilità urbanistica ed edilizia degli interventi proposti. La sperimentazione durerà 12 mesi, a partire dalla data di avvio della nuova organizzazione.

«Abbiamo riorganizzato lo storico Mercato bisettimanale di Avellino. – dichiara l’assessore alle Attività produttive ed al Commercio, Alberto Bilotta – È il frutto di un grande lavoro, portato avanti dagli Uffici del Comune di Avellino, con il coinvolgimento di tutte le anime che operano nell’area deputata alla vendita in strada di Campo Genova. Erano anni che si provava a trovare la quadra. Ci siamo riusciti. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di aggregare tutti i mercatali – continua – accogliere i loro desiderata e creare le condizioni per una organizzazione migliore e più funzionale dell’intero mercato bisettimanale. In questo modo abbiamo liberato la parte alta del piazzale e l’abbiamo adibita a parcheggio per migliorare la fruizione dell’intera area, rendendo più agevole e sicuro l’accesso. Adesso gli utenti potranno arrivare nel cuore del mercato senza creare intralci alla circolazione su via Annarumma, riducendo sensibilmente quei pericolosi attraversamenti pedonali. Intanto, stiamo lavorando per rendere digitale il mercato attraverso una integrazione totale con la App Compravvì con una mappatura che renderà riconoscibili e individuabili su cartina tutti gli stalli». – conclude –