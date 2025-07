Gubitosa garantisce: “Né Festa né i festiani nel Centrosinistra”

“Non so se Gianluca Festa si candiderà alle Regionali con la destra o se correrà da solo. Posso però dire, anzi garantire – perché ne ho pieno titolo – che né Festa né i festiani entreranno a far parte della coalizione composta da centrosinistra, liste collegate e Movimento 5 Stelle”. È perentorio il vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa, sulla possibile candidatura dell’ex sindaco con la sua lista “Davvero” tra le forze del fronte progressista. Le parole del deputato irpino sono state raccolte dall’emittente televisiva Irpinia Tv durante il telegiornale delle 14.

Era stato proprio l’ex primo cittadino del capoluogo irpino a ipotizzare una sua candidatura dopo aver partecipato a un convegno in Consiglio Regionale, organizzato dal presidente dell’Assise, Gennaro Oliviero. Sulla stessa linea di Gubitosa anche il deputato dem Piero De Luca che, sempre all’emittente televisiva Irpinia Tv, ha rimarcato come non ci siano le condizioni politiche per una candidatura di Festa o di una sua lista nel centrosinistra.