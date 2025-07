Tornano le giostre e il divertimento a Piazzale degli Irpini

Tornano le giostre ad Avellino. Lo comunica l’amministrazione comunale di Avellino. Una delle tradizioni più amate dell’estate irpina è pronta a far sorridere grandi e piccoli. Il luna park è in allestimento nel consueto Piazzale degli Irpini, e da sabato sarà pronto ad accogliere cittadini e visitatori con luci, colori e tanto divertimento. Dalle autoscontro al classico brucomela, dalle giostrine per i più piccoli alle novità Superbowl ed Extreme.

Un appuntamento che unisce generazioni, che fa parte dell’estate avellinese e che anche quest’anno promette di regalare spensieratezza e sorrisi a tutta la comunità.