AVELLINO- La Procura di Avellino ha chiuso le indagini su due soggetti, un cinquantaduenne e un cinquantaseienne, che in trasferta da Napoli Tra il 10 settembre e il 14 ottobre del 2024 avrebbero rubato quattro furgoni e una vettura nei comuni.di Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Saviano, ltri, Somma Vesuviana. Due nei guai, uno era sottoposto all’obbligo di dimora. A firmare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei loro confronti il sostituto procuratore Chiara Guerriero. I due malviventi erano specializzati nel furto di furgoni Iveco Daily, quattro su cinque raid quelli che avevano registrato il furto del modello di vettura..
I RAID
I primi due furti contestati ai due indagati sono avvenuti in Irpinia. Più precisamente nel territorio Baianese. Il 10 settembre 2024 i due indagati si erano impossessati di Daily Iveco parcheggiato nel piazzale di un esercizio commerciale a. Mugnano del Cardinale, e dell’attrezzatura contenuta a bordo del veicolo (smerigliatrice, martello demolitore elettrico, benna spazzatrice per bobcat, cisterna contenente 3.5 quintali di gasolio, varia attrezzatura). Qualche giorno dopo, il 3 ottobre, avevano rubato un altro veicolo Daily Iveco di proprietà di una società di Montemiletto , parcheggiato nel comune di Quadrelle sulla strada pubblica. Il 5 ottobre a Saviano avevano rubato nel piazzale di una società di arredamento un veicolo dello stesso modello, parcheggiato nel piazzale. Il 14 ottobre avevano rubato lo stesso modello di veicolo a Somma Vesuviana, portando via anche trecento euro di incasso della giornata e prodotti ittici e altra merce contenuta nel furgone. Il dodici ottobre invece avevano rubato un veicolo nel piazzale del Cimitero di Itri. A scoprire la coppia di malviventi le indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. Per loro ora si attende che venga formalizzata la richiesta di processo da parte della Procura..
Ladri di furgoni tra Irpinia e nolano: due indagati dalla Procura verso il processo
AVELLINO- La Procura di Avellino ha chiuso le indagini su due soggetti, un cinquantaduenne e un cinquantaseienne, che in trasferta da Napoli Tra il 10 settembre e il 14 ottobre del 2024 avrebbero rubato quattro furgoni e una vettura nei comuni.di Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Saviano, ltri, Somma Vesuviana. Due nei guai, uno era sottoposto all’obbligo di dimora. A firmare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei loro confronti il sostituto procuratore Chiara Guerriero. I due malviventi erano specializzati nel furto di furgoni Iveco Daily, quattro su cinque raid quelli che avevano registrato il furto del modello di vettura..