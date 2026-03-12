Ladri di furgoni tra Irpinia e nolano: due indagati dalla Procura verso il processo

AVELLINO- La Procura di Avellino ha chiuso le indagini su due soggetti, un cinquantaduenne e un cinquantaseienne, che in trasferta da Napoli Tra il 10 settembre e il 14 ottobre del 2024 avrebbero rubato quattro furgoni e una vettura nei comuni.di Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Saviano, ltri, Somma Vesuviana. Due nei guai, uno era sottoposto all’obbligo di dimora. A firmare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei loro confronti il sostituto procuratore Chiara Guerriero. I due malviventi erano specializzati nel furto di furgoni Iveco Daily, quattro su cinque raid quelli che avevano registrato il furto del modello di vettura..

I RAID

I primi due furti contestati ai due indagati sono avvenuti in Irpinia. Più precisamente nel territorio Baianese. Il 10 settembre 2024 i due indagati si erano impossessati di Daily Iveco parcheggiato nel piazzale di un esercizio commerciale a. Mugnano del Cardinale, e dell’attrezzatura contenuta a bordo del veicolo (smerigliatrice, martello demolitore elettrico, benna spazzatrice per bobcat, cisterna contenente 3.5 quintali di gasolio, varia attrezzatura). Qualche giorno dopo, il 3 ottobre, avevano rubato un altro veicolo Daily Iveco di proprietà di una società di Montemiletto , parcheggiato nel comune di Quadrelle sulla strada pubblica. Il 5 ottobre a Saviano avevano rubato nel piazzale di una società di arredamento un veicolo dello stesso modello, parcheggiato nel piazzale. Il 14 ottobre avevano rubato lo stesso modello di veicolo a Somma Vesuviana, portando via anche trecento euro di incasso della giornata e prodotti ittici e altra merce contenuta nel furgone. Il dodici ottobre invece avevano rubato un veicolo nel piazzale del Cimitero di Itri. A scoprire la coppia di malviventi le indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. Per loro ora si attende che venga formalizzata la richiesta di processo da parte della Procura..