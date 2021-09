Sport Sport Minori Memorial Sandro Abate, appuntamento il 30 settembre a Murcia 3 Settembre 2021

La Asd Sandro Abate Five Soccer è lieta di annunciare l’impegno in gara amichevole in Spagna contro El Pozo Murcia Costa CálidaFutsal il giorno 30 settembre 2021 presso il Palacio de Deportes de Murcia per il MEMORIAL SANDRO ABATE dedicata al noto e indimenticato imprenditore Irpino Sandro Abate, papá del Capitano Massimo Abate.

Fondato nel 1989, El Pozo Murcia Costa Cálida Futsal è tra i club più prestigiosi al mondo, tra i più titolato di Spagna con in bacheca 5 titoli del campionato Nazionale, 4 Coppe di Spagna, 6 Supercoppe e 1 Recopa Cup.

Paola Rossi – Presidente Onorario Asd Sandro Abate:

“È per il nostro Club e per la nostra città motivo di grande vanto poter giocare una amichevole di tale prestigio e contro un’avversaria di caratura internazionale. Queste gare rafforzano il nostro bagaglio di esperienza e fortificano i rapporti di collaborazione tra club per una lunga e duratura amicizia”.

Gianfranco Angelini – Allenatore Asd Sandro Abate Five Soccer

“È un’occasione importante per testare la nostra preparazione ma soprattutto confrontarci con una tra le squadre che giocano il piu’ bel futsal in Europa, calcettisti di fama internazionale. Noi abbiamo un gruppo formato da campioni riconosciuti dal movimento in tutto il mondo, questo tipo di gare ci aiuteranno a consolidare la nostra identità di squadra”.

Massimo Abate – Capitano Asd Sandro Abate Five Soccer

“Sarà emozionante giocare al Palazzo dello Sport di Murcia, tempio del grande futsal iberico. Ogni atleta sogna questo tipo di palcoscenico, sarà per noi un motivo in più per onorare la nostra maglia e i nostri colori. In attesa di farlo nel nostro tempio, nella nostra casa al PalaDelMauro”