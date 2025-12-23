Melito Irpino, sequestro di fuochi pirotecnici: i Carabinieri denunciano un 55enne

MELITO IRPINO – I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda, hanno deferito in stato di libertà un 55enne, già noto alle Forze dell’Ordine, per “fabbricazione e detenzione di materiale esplodente” e “ricettazione”.

Durante la notte nel comune di Melito Irpino, nell’ambito di una serie di indagini per la ricerca di armi e materiale esplodente, i Carabinieri di Grottaminarda, a seguito di un controllo e di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo un ingente quantitativo di botti illegali detenuti senza alcuna autorizzazione. Nel dettaglio sono stati trovati: n. 600 raudi magnum boom F2, n. 40 batterie F2, n. 30 pezzi a fontane F2, n.3 raudi F4 modello 1.1. Il quantitativo complessivo supera i 25 chilogrammi di esplosivo, con un potenziale di rischio elevato per l’incolumità pubblica. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e affidato in custodia ad una ditta specializzata.

L’attività di contrasto che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino svolge sul fronte della prevenzione e su quello della repressione dei reati per la produzione e vendita di materiale esplodente è quotidiana ed incrementata in questi giorni di festività a tutela di cittadini e turisti.