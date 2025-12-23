1.000 reati in meno nel 2025, ma attenzione alta su truffe e violenza di genere

Un bilancio di fine anno che parla di sicurezza rafforzata, istituzioni presenti e attenzione costante alle fragilità del territorio. È questo il filo conduttore della conferenza stampa tenuta questa mattina dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, nel corso della quale sono stati illustrati i principali risultati dell’azione svolta nel 2025 sul fronte dell’ordine pubblico, della prevenzione e della coesione sociale.

Aprendo l’incontro con la stampa, il Prefetto Riflesso ha sottolineato come i dati sulla criminalità restituiscano un segnale complessivamente positivo. Nel corso del 2025 si è infatti registrato un significativo decremento dell’indice di delittuosità generale: i reati accertati sono stati 9.617, in calo rispetto ai 10.512 del 2024. La riduzione ha interessato in maniera diffusa le principali tipologie di reato, a partire dai furti, scesi a 2.242 rispetto ai 2.805 dell’anno precedente, con un calo marcato dei furti in abitazione e dei furti di autoveicoli. In diminuzione anche i reati contro la persona, in particolare lesioni e percosse, mentre le rapine si attestano su un dato stabile. Sul versante dei reati economici, si registra un lieve aumento delle truffe, a fronte di una flessione dei delitti informatici, delle estorsioni e delle minacce.

Particolare attenzione è stata riservata al tema della violenza di genere. Nel 2025 sono state disposte complessivamente 642 misure di tutela VGR, molte delle quali in favore di vittime di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale. Un fenomeno che, come ha evidenziato il Prefetto, continua a richiedere un impegno costante e coordinato da parte di tutte le istituzioni, sul piano della prevenzione, dell’intervento tempestivo e della protezione delle persone più vulnerabili.

Sul fronte della prevenzione antimafia, il Prefetto Riflesso ha evidenziato l’adozione di 11 interdittive antimafia nel corso dell’anno, in aumento rispetto al 2024. Un dato che conferma il rafforzamento dell’attività di controllo finalizzata a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico della provincia.

Positivi anche i riscontri in materia di sicurezza stradale. A fronte di una sostanziale stabilità del numero complessivo di incidenti, si registra una sensibile riduzione delle conseguenze più gravi, con un calo della mortalità superiore al 50% rispetto all’anno precedente. Parallelamente, l’intensificazione dei controlli ha portato alla sospensione temporanea di 277 patenti di guida, in larga parte per comportamenti di guida particolarmente pericolosi, quali l’uso del telefono cellulare, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso della conferenza è stato inoltre tracciato un ampio quadro delle attività dell’Osservatorio sullo stato della provincia di Avellino, strumento di ascolto e confronto con il territorio. Le nove tappe già svolte hanno fatto emergere criticità strutturali tipiche delle aree interne, dai disservizi idrici alle carenze del trasporto pubblico, dalle problematiche della viabilità al digital divide, fino allo spopolamento e al ridimensionamento scolastico. Da tali evidenze sono scaturiti specifici Tavoli tematici dedicati alla viabilità e alla sicurezza stradale, nonché alla prevenzione del disagio giovanile e alla promozione del benessere delle nuove generazioni.

Il Prefetto ha infine richiamato l’impegno profuso nella gestione delle vertenze sindacali più rilevanti del territorio e nelle attività di protezione civile, ricordando gli eventi sismici dell’ottobre scorso, la frana di Montevergine e le esercitazioni svolte su infrastrutture strategiche, che hanno consentito di testare e rafforzare la capacità di risposta del sistema locale alle emergenze.

In chiusura dell’incontro, il Prefetto Rossana Riflesso ha rivolto un sentito augurio alla comunità irpina, esprimendo gratitudine alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, agli amministratori locali e a tutti gli operatori istituzionali per il lavoro svolto nel corso dell’anno. Il Prefetto ha quindi formulato gli auguri di un sereno Natale e di un nuovo anno di fiducia e responsabilità condivisa, rinnovando l’impegno della Prefettura a restare punto di riferimento costante per la sicurezza, la legalità e la coesione sociale del territorio.