Buon Natale e felice Anno Nuovo alla città di Avellino: gli auguri della Commissaria Perrotta

In occasione delle festività natalizie, la Commissaria Straordinaria del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta rivolge “i più sinceri auguri di buon Natale a tutta la cittadinanza, alle famiglie, alle associazioni e al mondo del volontariato che, con dedizione e senso civico, contribuiscono ogni giorno alla crescita e alla coesione della comunità avellinese”.

“Un pensiero particolare è rivolto alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e a tutto il personale sanitario che, anche durante le festività, operano con professionalità e spirito di servizio per garantire la sicurezza, la tutela della salute e l’assistenza alla collettività. – scrive la Commissaria – “Il Natale è tempo di solidarietà, di fratellanza e di rinnovata vicinanza tra le persone: valori fondamentali per rafforzare il senso di comunità, promuovere la coesione sociale e rivolgere un’attenzione concreta verso chi vive situazioni di maggiore fragilità. L’Amministrazione comunale straordinaria prosegue il proprio lavoro con l’impegno costante di assicurare i servizi essenziali, il risanamento finanziario e di garantire rispetto della legalità e attenzione alle esigenze del territorio. A tutte e a tutti, l’augurio di trascorrere un Natale e un Capodanno sereni, all’insegna della speranza,

della fiducia e della condivisione”.