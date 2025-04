Maxitruffa e fondi trasferiti in Cina: due condannati e quattro rinviati a giudizio

SOLOFRA – Due condanne e quattro rinvii a giudizio. Al termine dell’udienza preliminare celebrata questa mattina davanti al Gup del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone, questa la decisione su sei indagati per una maxitruffa scoperta dalle Fiamme Gialle di Avellino. La Procura di Avellino, le indagini sono coordinate dal pm Luigi Iglio, aveva firmato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati nell’ambito dell’inchiesta su una presunta maxi truffa da 45 milioni di euro organizzata a Solofra scoperta dai militari della Fiamme Gialle della locale Tenenza. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Claudio Frongillo, Ennio Napolillo, Gennaro Tarallo e Raffaele Tecce.. Questa mattina, al termine della discussione del processo con rito abbreviato chiesto da due imputati, A.D, classe 67 di Mercato San Severino alla pena di due anni ed undici mesi (il pm ne aveva invocati tre) , C.D., classe 80 residente a San Antonio Abate, alla pena di quattro anni e sei mesi (il pm aveva chiesto quattro anni e otto mesi). Ha disposto il rinvio a giudizio per tutti gli altri imputati che hanno scelto l’ordinario. Il processo prenderà il via il prossimo 18 settembre davanti al collegio presieduto dal giudice Lucio Galeota.

La Procura aveva già chiuso le indagini per tutti e ha formalmente chiesto ora il rinvio a giudizio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, avevano portato alla luce il ruolo degli indagati principali che, tramite “prestanome” compiacenti e società “cartiere”, avevano messo in atto un sistema di frode fiscale di oltre 45 milioni di euro. Una parte di queste somme, circa 1,7 milioni di euro, è stata trasferita attraverso numerosi movimenti bancari verso paesi extracomunitari, con una particolare destinazione verso la Repubblica Popolare Cinese. Le indagini avevano rivelato che gli indagati hanno eseguito diversi trasferimenti di capitali tra le società coinvolte nel sistema fraudolento, alternando cambi di amministratori e cessioni di quote societarie per eludere i sospetti e mascherare i capitali utilizzati. È stato anche accertato che i proventi illeciti sono stati riciclati attraverso contratti fittizi con altre aziende e la cessione di crediti, al fine di allontanare le responsabilità dalle società principali coinvolte. Erano stati contemporaneamente emessi sequestri preventivi per un totale di circa 3 milioni di euro, in relazione ai reati di riciclaggio, reimpiego di profitti illeciti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini condotte dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Solofra. Queste investigazioni avevano individuato una struttura organizzativa con base nel polo conciario di Solofra e diverse ramificazioni nelle province di Avellino, Salerno, Napoli e Fermo.