Nel conclave ci sarà un cardinale legato all’Irpinia

VALLE CAUDINA – Frank Leo, uno dei neo cardinali nominati in occasione del decimo Concistoro del Pontificato di Papa Francesco, svoltosi lo scors 7 dicembre nella Basilica di San Pietro, gremita di oltre 5 mila fedeli” partecipera’ al Conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco. Il suo e’ un legame profondo con la comunita’ irpina, in particolare San Martino Valle Caudina. Torno “a stagione” (come in molti usano indicare l’estate). E’ quello che l’arcivescovo di Toronto Francis Leo (Frank) ha promesso al sindaco di San Martino Valle Caudina Pasquale Pisano, che insieme ad una delegazione della cittadina Caudina aveva partecipato al Concistoro con cui Papa Francesco ha proclamato i 21 nuovi cardinali. E tra questi c’è pure Leo, Arcivescovo di Toronto, 53 anni, origini irpine. Il sindaco di San Martino Valle Caudina Pasqual Pisano aveva voluto condividere questo momento con tutta la comunità. Sulla pagina ufficiale del Comune di San Martino Valle Caudina il sindaco ha scritto: “Auguri a Sua Eminenza Reverendissima Frank Leo per la proclamazione a Cardinale! Un uomo di equilibrio e di grande spessore, Sua Eminenza Frank Leo ci ha commosso con il suo intervento, in cui ha espresso il suo affetto e la sua gratitudine verso il nostro paese per il calore e l’accoglienza dimostrati.Con affetto ha ribadito che tornerà a San Martino in estate, “a stagione”, come ama dire, occasione in cui avremo l’onore di conferirgli la cittadinanza onoraria.Prima di lasciarci, il neo Cardinale ha voluto inviare un saluto speciale e una benedizione alla nostra comunità, affermando; “San Martino lo tengo nel cuore.”Grazie, Sua Eminenza, per questo legame profondo e sincero. La nostra comunità è orgogliosa di Lei e La aspetta con gioia”. Ora la prima prova per il neo cardinale, quella con il conclave.

LA CARRIERA

Ecco la biografia del cardinale Leo, come si legge dal bollettino della Sala Stampa Vaticana: Il Cardinale Frank Leo, Arcivescovo di Toronto (Canada), è nato il 30 giugno 1971 a Montréal. Nel 1990 è entrato nel Seminario ottenendo il BaccaLaureato in Filosofia (1992), la Licenza e il Dottorato in Teologia (2005), con specializzazione in studi mariani, conseguiti presso l’International Marian Research Institute (IMRI), Università di Dayton (Ohio). È stato ordinato Sacerdote il 14 dicembre 1996 per l’Arcidiocesi Metropolitana di Montréal. Dopo l’ordinazione sacerdotale, è stato Vice-Parroco di Notre-Dame-de-la-Consolata (1996-2001); Amministratore della Parrocchia di Saint-Joseph-de-Rivière-des-Prairies (2003-2005); Cappellano della Scuola Roscelli e Insegnante di Religione del Collège Reine-Marie (2003-2005); Parroco di Saint-Raymond-de-Peñafort (2005-2006). Dal 2006 al 2008 è stato inviato alla Pontificia Accademia Ecclesiastica di Roma. Entrato nel Servizio Diplomatico della Santa Sede, ha operato nella Nunziatura Apostolica in Australia (2008-2011) e poi presso la Missione di Studio della Santa Sede a Hong Kong (2011-2012). Rientrato a Montréal nel 2012, è stato nominato Direttore e Docente di Dogmatica del Seminario Maggiore, Direttore del Dipartimento di Diritto Canonico dell’IFTM e Vicepresidente dell’Opera Diocesana per le Vocazioni. Dal 2013 al 2015 è stato Membro del Consiglio Presbiterale. Dal 2015 al 2021 è stato Segretario Generale della Conferenza Episcopale Canadese. Nel 2021 ha ricevuto l’incarico di Vicario Generale e Moderatore della Curia Arcidiocesana di Montréal. Il 16 luglio 2022 è stato nominato Vescovo titolare di Tamada ed Ausiliare di Montréal, ed è stato consacrato il 12 settembre successivo. L’11 febbraio 2023 è stato nominato Arcivescovo Metropolita di Toronto.