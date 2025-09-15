Il commissario Perrotta: il Municipio è la casa comune, la città sia parte attiva

AVELLINO- “Noi vogliamo proprio che la cittadinanza partecipi, si senta parte attiva. Consideri il Municipio come la casa comune, dove partecipare, dare dei contributi. Perché è solo questo il modo per lavorare insieme, in questo momento in cui non c’è una vera e rappresentanza”. A margine della cerimonia di commemorazione della tremila vittime dei bombardamenti del settembre 1943 nella città capoluogo, il commissario prefettizio Giuliana Perrotta ha ribadito la necessità che la città si senta parte attiva nel governo della cosa pubblica. “Io ho sempre detto che cerco la partecipazione, il contributo è l’input della cittadinanza. Se volete questo è un modo per andare incontro a questo mio impegno”.