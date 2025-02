Maxi vincita al Lotto: oltre 267mila euro a Pratola Serra, il terzo premio più alto dell’anno

La fortuna bacia la Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 15 febbraio sono state centrate due maxi vincite: oltre 267mila euro (terzo premio più alto dell’anno) a Pratola Serra, in provincia di Avellino, presso il punto vendita della Strada Statale 7 bis, grazie a una quaterna Oro, tre terni Oro e tre ambi Oro sulla ruota di Napoli; oltre 216mila euro (quarto premio più alto dell’anno) a Portici, in provincia di Napoli, con una vincita Lottopiù presso l’esercizio di Piazza San Ciro. A questi si aggiungono 13.500 euro centrati ad Angri, provincia di Salerno (nel punto vendita di Corso Italia) e oltre 12mila euro a Castellammare di Stabia (NA), presso l’esercizio di Via Galeno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 13,1 milioni di euro, per un totale di 186,4 milioni di euro da inizio 2025.