Savignano Irpino: certificata dal GSE la prima comunità energetica in provincia di Avellino

Un traguardo storico per la provincia di Avellino: il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha ufficialmente certificato la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del territorio, situata nel comune di Savignano Irpino. Questo

riconoscimento rappresenta un passo significativo verso la transizione energetica e la sostenibilità ambientale nella regione.

Il progetto della Comunità Energetica di Savignano Irpino è frutto di un lavoro iniziato circa due anni fa, con l’obiettivo di promuovere l’autoconsumo collettivo e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, cittadini e imprese locali, la CER potrà ora beneficiare degli incentivi previsti e contribuire alla riduzione dei costi energetici per i suoi membri.

“Questo è un giorno importante per Savignano Irpino e per tutta la provincia di Avellino. La

certificazione della nostra Comunità Energetica dimostra che anche le realtà locali possono

essere protagoniste della transizione energetica,” ha dichiarato il Sindaco Fabio Della Marra Scarpone. “Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con impegno per raggiungere questo

obiettivo, dimostrando che la sostenibilità e l’innovazione possono andare di pari passo con il

benessere della comunità.”

Felicitazioni sono giunte anche dal Presidente della CER, Pasquale Mauriello, e dal team di

Koala, startup campana che ha supportato il progetto sin dall’inizio.

Il prossimo step sarà quello di realizzare nuovi impianti comunali che, uniti a quelli che i

privati cittadini stanno realizzando, permetteranno alla CER di crescere in maniera organica.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano un modello innovativo di produzione e condivisione dell’energia, favorendo l’indipendenza energetica e la riduzione dell’impatto ambientale. L’iniziativa di Savignano Irpino si pone come esempio virtuoso per altri comuni della provincia e della regione Campania, dimostrando che il futuro dell’energia può essere più sostenibile e partecipato.