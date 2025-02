Anziano scomparso, l’epilogo più triste: Raffaele ritrovato senza vita

SALZA IRPINA- L’epilogo che mai nessuno avrebbe voluto registrare chiude nel modo più tragico il caso della scomparsa dell’ottantunenne Raffaele Petroccione, allontanatosi qualche giorno fa dalla Rsa di Parolise. Al termine di giorni di ininterrotte ricerche, questa mattina il corpo senza vita dell’ottantunenne è stato rinvenuto privo di vita in una località di campagna di Salza Irpina dai militari del Nucleo SAGF della Guardia di Finanza, impegnata insieme a Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, oltre a decine di volontari non si sono mai fermati nellw ricerca dell’ottantunenne. Il ritrovamento è avvenuto a seguito di avvistamento da parte di militari del Soccorso Alpino Guardia di Finanza (SAGF) di Sant’Angelo dei Lombardi, imbarcato su elicottero AW 139 della Sezione Aerea Gdf di Napoli. Dopo l’avvistamento dall’alto di indumenti, rilevate le coordinate, il personale specializzato del Nucleo Sagf di Sant’Angelo dei Lombardi ha raggiunto a piedi, in zona impervia, il punto dove è stata poi ritrovata la salma. Con il passare delle ore le speranze di un finale positivo alla vicenda si erano fatte sempre più labili. Purtroppo le speranze di tantissime persone che Raffaele, maestro falegname di Fontanarosa potesse essere ritrovato in buone condizioni, si sono infrante poche ore fa. La salma dell’anziano, che è stata recuperata dal personale dei soccorsi, ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.