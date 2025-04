Maxi-schermo a Piazza Libertà e festa con la squadra: al vaglio le ipotesi per il sabato di Pasqua

AVELLINO – La città si prepara al sabato di Pasqua, con il match tra l’Avellino e il Sorrento che potrebbe determinare matematicamente il passaggio dei biancoverdi in Serie B. Sono ancora al vaglio delle istituzioni e delle autorità le modalità di svolgimento della gara alla presenza dei tifosi irpini. Per chi resterà ad Avellino, invece, il Comune intenderebbe allestire un maxi-schermo a Piazza Libertà per dare la possibilità a tutti di seguire la partita in diretta. Nell’eventualità della vittoria, la piazza potrebbe attendere il ritorno della squadra in città e celebrare finalmente la tanto attesa festa.