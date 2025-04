Regionali, la metafora di Piantedosi: “Come per l’Avellino, a volte gli outsider fanno la storia”

In vista delle prossime elezioni regionali, il centrodestra è ancora alla ricerca di un candidato di punta. Tra i nomi inizialmente circolati anche quello del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, un’ipotesi però sempre esclusa dallo stesso diretto interessato. Oggi, da Avellino, il Capo del Viminale ha espresso la convinzione che il profilo giusto potrebbe arrivare anche un po’ a sorpresa. «I partiti del centrodestra — ha dichiarato — dispongono di una classe dirigente ampia e valida, che merita di essere messa in campo. Se vogliamo usare una metafora calcistica, come quella dell’Avellino Calcio, a volte sono proprio gli outsider a fare la storia. Credo quindi ci siano tutte le condizioni per fare qualcosa di importante».

Non manca, nelle parole del Ministro, una critica decisa alla gestione degli ultimi dieci anni di governo regionale a guida De Luca: «È importante che la Regione Campania ritrovi una capacità amministrativa nei confronti delle aree interne, come l’Irpinia. Ritengo — e questa è una mia opinione personale — che l’Irpinia sia stata un po’ trascurata negli ultimi anni. Mi auguro che dalle prossime elezioni possa emergere una visione concreta di rilancio anche per questi territori». Piantedosi è intervenuto oggi ad Avellino in occasione della presentazione del libro “I misteri del chimico dei fantasmi” di Salvatore Biazzo.