Confindustria: un Anno di Liceo del Made in Italy celebrato al Liceo “Virgilio” di Avellino

Il Liceo “Publio Virgilio Marone” di Avellino, in collaborazione con Confindustria Avellino, celebra il primo anno del Liceo del Made in Italy con una giornata dedicata alla valorizzazione del “Genio Italiano” e alle prospettive future di questo nuovo percorso di studi. L’evento si terrà il 15 Aprile 2025 presso la sede di Confindustria Avellino, in Via Palatucci 20/A, a partire dalle ore 9:00.

Il Liceo Virgilio Marone è Scuola Capofila della rete dei Licei del Made in Italy della Campania e membro del CTS della rete nazionale LMI area Sud.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Emilio De Vizia, Presidente di Confindustria Avellino, Ettore Acerra, Direttore USR Campania, Fiorella Pagliuca, Dirigente Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino, e Lucia Forino, Dirigente del Liceo “Publio Virgilio Marone”.

A seguire, sono previsti interventi che approfondiranno il significato e le potenzialità del Liceo del Made in Italy. Lucia Forino illustrerà come il nuovo indirizzo liceale guardi al futuro del Paese e al concetto di “Genio Italiano”. Angelo Petitto, Presidente del Comitato Piccola Industria Confindustria Avellino, presenterà il progetto “IO COMPRENSIVO” e le opportunità di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e il mondo produttivo.

Un momento centrale dell’evento sarà dedicato alle testimonianze dirette degli studenti del Liceo “Publio Virgilio Marone” che condivideranno la loro esperienza di un anno di Liceo del Made in Italy, mentre gli studenti dell’ITS Academy Antonio Bruno illustreranno il ruolo della meccatronica Made in Italy e le prospettive di inserimento nel mondo del lavoro. Al termine è previsto un dibattito.