Maura Sarno: la scomparsa del Direttore di Coldiretti Campania lascia un dolore profondo in tutta l’Organizzazione

La scomparsa del Direttore di Coldiretti Campania lascia un dolore profondo in tutta l’Organizzazione, Maura Sarno, titolare di Tenuta Sarno 1860, lo ricorda :

“La notizia della scomparsa di Salvatore Loffreda mi lascia sgomenta e profondamente addolorata. Per me Salvatore non è stato soltanto il Direttore di Coldiretti Campania, un dirigente di grande autorevolezza e un protagonista di tante battaglie a difesa dell’agricoltura e dei territori. È stato, soprattutto, un caro amico, una persona alla quale mi legavano stima, affetto e un rapporto umano autentico. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui ha potuto apprezzarne la forza, il carattere, la lucidità e quella particolare capacità di essere vicino alle persone, soprattutto nei momenti più difficili. Salvatore era una presenza costante, sempre pronto a mettersi in gioco e a non arretrare di fronte alle sfide. La sua vita professionale si è intrecciata per decenni con la storia della Coldiretti. Ha condiviso con generazioni di dirigenti, funzionari, dipendenti e agricoltori battaglie, progetti, difficoltà e risultati, dedicando una parte straordinaria della propria vita alla tutela e alla valorizzazione del mondo agricolo. È stato un punto di riferimento per tanti e ha lasciato un segno profondo non soltanto nella Coldiretti Campania, ma nell’intera Organizzazione nazionale. Oggi il dolore per la sua scomparsa attraversa tutta la Coldiretti, dalla Campania a ogni territorio d’Italia. È il dolore per la perdita di un dirigente capace e appassionato, ma anche e soprattutto per la perdita di un uomo che ha saputo costruire relazioni vere, fondate sulla lealtà, sulla disponibilità e sull’amicizia. Personalmente porterò con me il ricordo dell’amico Salvatore, della sua forza, dei suoi consigli, delle tante occasioni condivise e della sua capacità di esserci, sempre. In questo momento di grande dolore, rivolgo alla sua famiglia il mio più sincero e affettuoso abbraccio. Ciao Salvatore. Grazie per tutto quello che hai dato. Resterai per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerti e di camminare al tuo fianco.”