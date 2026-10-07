Sant’Angelo dei Lombardi, il Ministro Piantedosi all’Abbazia del Goleto per il dialogo interreligioso

L’Abbazia del Goleto, gioiello storico e spirituale dell’Irpinia, si prepara a ospitare un evento di alto profilo istituzionale e culturale. Domenica 11 ottobre 2026, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parteciperà a Sant’Angelo dei Lombardi a “Civiltà dell’Incontro”, un progetto che promuove il confronto tra Culture e Religioni. L’appuntamento è fissato per le ore 14:30 presso la suggestiva cornice dell’Abbazia, situata in Contrada San Guglielmo. Al centro della giornata ci sarà una tavola rotonda dedicata al dialogo interreligioso, un tema di cruciale importanza per la coesione sociale e la risposta alle complesse sfide della contemporaneità.

I lavori del pomeriggio saranno moderati da Andrea Cangini, Segretario Generale della Fondazione Luigi Einaudi, e si articoleranno in due sessioni di dibattito. Il primo confronto, dal tema “Il confronto delle idee come risposta alle emergenze del nostro tempo”, vedrà la partecipazione di Abu Bakr Alfonso Moretta, Presidente del COREIS (Comunità Religiosa Islamica Italiana), Alfonso Pedatzur Arbib, Rabbino Capo della Comunità ebraica di Milano, e Gaetano Castello, Vescovo ausiliare di Napoli. A seguire, si affronterà il tema delle “Libertà costituzionali e dialogo tra culture e religioni”. Su questo fronte interverranno Alberto Melloni, Professore dell’Università di Modena Reggio Emilia, Alessandro Pajno, Presidente emerito del Consiglio di Stato, e Daniele De Paz, Presidente della Comunità Ebraica di Bologna e ideatore del progetto. Al termine dei lavori, le conclusioni saranno affidate al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a conferma dell’attenzione del Governo sui temi dell’integrazione, della libertà di culto e del dialogo tra le fedi.

La giornata di “Civiltà dell’Incontro” avrà inizio alle ore 12:00 con l’accoglienza dei partecipanti e una visita guidata all’Abbazia del Goleto, seguita da un light lunch alle ore 13:00. Prima dell’inizio della tavola rotonda, sono previsti gli indirizzi di saluto istituzionali da parte di Riccardo Luca Guariglia, Abate Ordinario di Montevergine, e di Rosanna Repole, Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi. A chiudere la manifestazione, alle ore 15:45, ci sarà un momento di grande valore culturale e musicale: il Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi.