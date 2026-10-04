Maura Sarno alla Festa dell’Unità: “Il campo progressista trasformi la vittoria in buona amministrazione”

«Essere progressisti significa trasformare una vittoria elettorale in una responsabilità concreta verso la città». È questo il messaggio al centro dell’intervento di Maura Sarno, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, alla Festa dell’Unità di Avellino, presso Villa Amendola.

Sarno ha richiamato il percorso di Nova, il processo partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle e guidato da Giuseppe Conte, al quale una folta delegazione avellinese ha partecipato il 19 e 20 settembre al World Join Center di Milano. Un percorso nato dal confronto nei territori e dalla volontà di costruire una proposta di governo progressista condivisa.

«A livello nazionale si discute di come costruire un’alleanza progressista – ha sottolineato Sarno – ma alle amministrative il progressismo deve misurarsi soprattutto con la capacità di migliorare concretamente la vita delle persone».

Il riferimento è alla recente vittoria ad Avellino, con l’elezione al primo turno del sindaco Nello Pizza e una maggioranza consiliare ampia. «Non dobbiamo guardare a questo risultato soltanto come a un dato numerico – ha spiegato Sarno – perché una vittoria elettorale porta con sé una grande responsabilità: trasformare una coalizione elettorale in una vera comunità politica e amministrativa».

Servizi pubblici efficienti, mobilità, scuole, politiche sociali, cultura, sport, verde, periferie e qualità urbana sono, secondo Sarno, i terreni sui quali il campo progressista dovrà dimostrare la propria capacità di governo.

«Una coalizione ampia può essere una grande ricchezza se riesce a mettere insieme sensibilità diverse – quella sociale, ambientalista, del lavoro, riformista e civica – trasformandole in un progetto comune. La pluralità non deve diventare una somma di interessi, ma una forza capace di produrre buona amministrazione».

Per la coordinatrice provinciale del M5S, il vero banco di prova sarà ora «passare dalle parole ai risultati e ricostruire il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini».

«La vittoria di Avellino – ha concluso Maura Sarno – dimostra che un campo progressista ampio può vincere quando riesce a costruire una proposta credibile. È una speranza anche per il futuro nazionale e per le prossime sfide elettorali: insieme, attraverso partecipazione, solidarietà, legalità e competenza, possiamo costruire un’alternativa capace di governare e cambiare concretamente le nostre comunità».