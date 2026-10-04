XVI edizione Premio Prata, la cultura nella Basilica: la kermesse è ritornata dopo cinque anni

“L’eco della musica, le parole che restano nel cuore e una Basilica Paleocristiana gremita di affetto e bellezza: a sipario chiuso sulla XVI Edizione del Premio Prata, sentiamo il bisogno profondo di dire GRAZIE.

​Come Presidenti, organizzatori e anime di questo cammino, crediamo fermamente che ogni traguardo raggiunto sia il frutto prezioso di un impegno condiviso. Se questa edizione è stata un grande successo, lo dobbiamo prima di tutto a ciascuno di voi che avete scelto di camminare al nostro fianco.

​Un ringraziamento speciale va ai nostri direttori artistici, Annarita De Feo e Antonio Caggiano. Un grazie di cuore va poi ai nostri straordinari conduttori, Barbara Ciarcia e Nello Fontanella, che hanno saputo guidare la serata con eleganza, sensibilità e rara empatia. Le emozioni sono risuonate altissime grazie alla musica del maestro Paolo De Vito e dei musicisti Gianluca Marino, Giuseppe Musto e Salvatore Santaniello, capaci di regalarci un omaggio indimenticabile a Peppino di Capri, così come attraverso le parole di Claudia Iandolo con il suo toccante tributo al caro poeta Plinio Perilli, e l’irresistibile simpatia dell’attore Salvatore Misticone.

​La nostra gratitudine abbraccia le istituzioni che non hanno fatto mancare la loro vicinanza: il Sindaco Dott. Marco Belisario, il giornalista Gianni Festa e il parroco don Alessandro Pascale. Un ringraziamento di cuore va a tutti gli Amici del Premio che ci sostengono; uniti nella condivisione di questo percorso, ricordiamo con affetto le presenze di Raffaele Barbieri, Domenico Cipriano, Assunta Panza, Antonella Rosa e Giuseppe Vetromile.

​Un grazie immenso a Bianca De Mattia, per le splendide motivazioni, e ad Antonella Sozio per la collaborazione. A tutti i giornalisti, TV locali e fotografi presenti.

​Il nostro pensiero più orgoglioso va a tutti i premiati di questa straordinaria edizione: Maurizio De Giovanni (Premio alla Carriera), Cesare Gridelli (Premio all’Eccellenza Medica), Alfonso Pirozzi (Premio per il Giornalismo), Roberto De Fazio (Premio per la Legalità), Tommaso Delli Paoli (Premio per il Volontariato), Angelina Di Sisto (Premio Irpinia nel Mondo), Renata Romano (Premio per Attività Sociali), Giulietta Fabbo (Premio Ambasciatrice della Valle del Sabato), Antonella Gensale (Premio per l’Arte), Emanuele Marinelli (Premio per il Giornalismo Locale), Emanuela Sica e Rosalia Spolverino (Premio per la Valorizzazione Culturale – ex aequo). E poi il Premio per il libro di poesia conferito a Monia Gaita.

​Un grazie immenso va al pubblico, meraviglioso e attento. La Basilica gremita, i vostri sguardi, il vostro calore e la vostra partecipazione appassionata sono il senso ultimo di tutto questo: la dimostrazione vivente che il successo del “fare insieme” non si ferma, ma continua a crescere, edizione dopo edizione, ben radicato nella nostra terra e rivolto al futuro.

Un ringraziamento sentito a tutte le personalità presenti.

​Un ringraziamento speciale, hanno dichiarato gli organizzatori coordi ati dalla Presidente Antonietta Guerre, poetessa e autrice, va infine a tutti coloro che hanno contribuito concretamente alla riuscita della manifestazione”.