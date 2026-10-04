Torella, truffe agli anziani: i Carabinieri incontrano la cittadinanza

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane, attraverso iniziative di sensibilizzazione e vicinanza alla cittadinanza.

Ieri, a Torella dei Lombardi, in occasione della 2^ Festa dei Nonni e degli Anziani, organizzata dalle associazioni del territorio, dalla Parrocchia e dall’Amministrazione comunale, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, ha fornito ai numerosi presenti utili indicazioni per prevenire e riconoscere i più comuni tentativi di truffa.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i principali accorgimenti da adottare per difendersi dai raggiri, richiamando l’attenzione sull’importanza di non consegnare denaro o beni a sconosciuti e di rivolgersi tempestivamente ai Carabinieri in caso di situazioni sospette.

Al termine, sono stati distribuiti ai partecipanti gli opuscoli informativi predisposti dall’Arma dei Carabinieri.

All’iniziativa, alla quale hanno preso parte il Sindaco e l’Amministrazione comunale, nonché i rappresentanti delle associazioni del territorio e il parroco che ha celebrato la Santa Messa, hanno partecipato circa 250 anziani.

L’incontro ha riscosso ampia partecipazione e apprezzamento, confermando l’importanza della presenza dell’Arma sul territorio quale punto di riferimento per la cittadinanza e presidio di prossimità nell’attività di prevenzione.