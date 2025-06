Sfugge all’alt della Polizia sul Raccordo, bloccato con dosi di cocaina e arrestato

SERINO- Sfugge all’alt da parte di una pattuglia della Polstrada lungo il Raccordo, bloccato dopo un inseguimento e arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione di servizio e’ avvenuta nel pomeriggio di ieri sul Raccordo Avellino/Salerno. Una pattuglia della Polizia Stradale della Sezione di Avellino, impegnata nelle attività di controllo del territorio, intorno alle 17.30 in territorio del comune di Serino ed in direzione Avellino, ha intimato l’alt ad un centauro che era uscito dalla galleria a bordo della sua moto senza indossare il casco. Il soggetto si e’ dato subito alla fuga, creando anche un pericolo alla circolazione, in un orario di traffico intenso. Grazie alla prontezza e all’esperienza degli agenti della Polstrada, che lo hanno bloccato qualche chilometro dopo, poco prima dell’uscita di Atripalda. Il soggetto, un pregiudicato pugliese da tempo residente a Salerno, è stato sottoposto ad una perquisizione personale, che dava esito positivo. Nella sua disponibilità non solo aveva una ingente somma di denaro, ma anche alcune dosi di stupefacenti già confezionati per lo spaccio. Molto probabilmente per rifornire qualche piazza irpina. Sentito il pm di turno, l’uomo è stato tratto in arresto dagli agenti della Polstrada. Nelle prossime ore sarà sottoposto all’interrogatorio di convalida.